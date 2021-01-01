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Все ветклиники Москвы

В нашем каталоге имеется полная информация о популярных ветеринарных клиниках Москвы. Воспользуйтесь поиском по округу и району, чтобы выбрать ближайшую ветклинику.

172 ветклиники открыты прямо сейчас.

Скорая помощь животным

  • Не откладывайте лечение домашних питомцев, от этого зависят их здоровье и жизнь.
  • Многие зооклиники работают в режиме 24/7, обладают собственной лабораторией и ветаптекой, предоставляют услугу - вызов ветеринара на дом.
  • Не будьте равнодушны - обратитесь в клинику для животных за консультацией, что в большинстве случаев поможет избежать больницы.

Лучшие ветеринарные клиники Москвы

В столице открыто множество ветклиник и ветцентров - от небольших веткабинетов до крупных сетей, расположенных в различных районах Москвы и МО. Выбрать идеальную можно по расположению, стоимости услуг, рейтингам и отзывам. Все это можно сделать у нас на сайте. В каталоге представлены государственные и частные ветлечебницы с адресами и контактными телефонами для записи на прием к специалистам.

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